Park sapığını öğrenciler yakaladı

İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız parkta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi. İğrenç olayı gören lise öğrencileri, tacizciyi yakalayarak darp etti.
Olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Kahraman liseliler
Olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Kahraman liseliler
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