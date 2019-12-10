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Park sapığını öğrenciler yakaladı

'ta 19 yaşındaki H.A. adlı parkta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi. İğrenç olayı gören lise öğrencileri, tacizciyi yakalayarak darp etti. Olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Park sapığını öğrenciler yakaladı
İstanbul 'ta 19 yaşındaki H.A. adlı parkta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi. İğrenç olayı gören lise öğrencileri, tacizciyi yakalayarak darp etti.



Olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı.


Kahraman liseliler

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