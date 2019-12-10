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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 13:46

'den için son dakika sel uyarısı! Alarm verildi

Son dakika tahminine göre Genel Müdürlüğü, için sel uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan uyarıda Antalya'da metrekareye 100-250 kilogram arası yağış beklendiği bildirildi. Meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı tedbir alınması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. AFAD da yarın Antalya'da aşırı yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den Antalya için son dakika sel uyarısı! Alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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