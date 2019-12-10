Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.
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