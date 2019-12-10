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  • 10.12.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 13:57

'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

'nın Kepez ilçesinde çıkan kullanılmayan 'ya ait 32 AE 975 plakalı kamyonette ceset bulundu. Cesedin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

Antalya'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Menderes Mahallesi Akın Sokak'taki boş arazide yaklaşık iki yıldır atıl olarak bulunan 'ya ait 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangını gören mahalle sakinlerince bahçe hortumuyla söndürülen yangın sonrası araçta ceset olduğu fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Cesedin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Kurumuna götürüldü.


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