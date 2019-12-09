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Yer ... Aracını çektirmemek için her yolu denedi

'ta trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A. kontrolündeki otomobilin, trafik süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi, araç çekildi.

Çektirmem dedi, üzerine çıktı
'ta trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A. kontrolündeki otomobilin, trafik süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi, araç çekildi.

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