Ankara Mamak'ta trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki otomobilin, trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi, araç çekildi.
- Yaşam
- 09.12.2019
- Gazete
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