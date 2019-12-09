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  • 09.12.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 20:20

Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Van için MEB kar tatili açıklaması geldi mi?

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin pek çok ilinde kar yağışları görülüyor. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Van'da yarın okullar tatil mi sorusu yer alıyor.

Van'da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 10 Aralık Salı günü sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre geçen haftadan itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının yarın bazı illerde etkisini arttırması bekleniyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

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