Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Van için MEB kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 10 Aralık Salı günü sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre geçen haftadan itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının yarın bazı illerde etkisini arttırması bekleniyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.