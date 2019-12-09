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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 21:20

9 Aralık sonuçları sorgulama: Haftanın duyuruldu!

9 Aralık sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bayilerden bugün On Numara oynayan on binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son bulurken na göre hangi numaraların kazandığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 9 Aralık Pazartesi ....

Haftanın On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. Sonuçlar için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde On Numara'nın çekiliş sonuçları araştırılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 282 bin 316 liralık ikramiyeyi İstanbul Bağcılar ve Kağıthane'deki iki talihli kazandı. İşte haftanın sonuçları....

9 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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