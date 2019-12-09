Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. Sonuçlar için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde On Numara'nın çekiliş sonuçları araştırılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 282 bin 316 liralık ikramiyeyi İstanbul Bağcılar ve Kağıthane'deki iki talihli kazandı. İşte haftanın sonuçları....

9 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI