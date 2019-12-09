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  • 09.12.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:12

: 'da işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

haberi... 'da işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

da midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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