İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı bölgelerinde Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ 9 Aralık kesinti listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLE NE ZAMAN GELECEK?

- MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31884-9828,9475,9439,9246 T.M.)

- BARBAROS Mh., 12/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32021-18540)

- YENİ MAHALLE Mh., 1.METİN Sk., 1.MEHMET AKİF Sk., METE Sk., ORHAN Sk., YENİ Sk., İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32207-11636)

- CUMHURİYET Mh., KERAMET Sk., ŞEVKAT Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32195-28313 TM)

- OSMANGAZİ Mh., 3141. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32414-20133)

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