Malatya'da yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Malatya için MEB kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin pek çok ilinde kar yağışları görülüyor. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Malatya'da yarın okullar tatil mi sorusu yer alıyor.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre geçen haftadan itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının yarın bazı illerde etkisini arttırması bekleniyor. Ancak Malatya'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.