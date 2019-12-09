17 yaşındaki Melike Nur Beyen, Maltepe'de bir otomobil bakım ve onarım servisinde staj görüyor. Elektromekanik bölümü lise son sınıf öğrencisi Melike, lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işi yapıyor. "Kendimi bildim bileli arabalara merakım vardı" şeklinde konuşan Melike, "İleride dükkan açmak istiyorum" dedi.
- Yaşam
- 09.12.2019
- Gazete
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