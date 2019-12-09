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Arabaların prensesi! " vardı"

17 yaşındaki , 'de bir otomobil servisinde staj görüyor. Elektromekanik bölümü lise son sınıf öğrencisi Melike, lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işi yapıyor. " vardı" şeklinde konuşan Melike, "İleride dükkan açmak istiyorum" dedi.

Arabaların prensesi
17 yaşındaki Melike Nur Beyen, 'de bir otomobil servisinde staj görüyor. Elektromekanik bölümü lise son sınıf öğrencisi Melike, lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işi yapıyor. "Kendimi bildim bileli arabalara merakım vardı" şeklinde konuşan Melike, "İleride dükkan açmak istiyorum" dedi.

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