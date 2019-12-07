Çarşamba günü yapılan çekilişte 1 milyon 180 bin liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 7 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu.

7 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 10 - 11 - 13 - 31 - 46