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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 21:33

7 Aralık MPİ sorgulama: açıklandı!

7 Aralık MPİ , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişte 1 milyon 180 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Saat 21.15'te yapılan çekilişlerin hemen ardından 7 Aralık duyuruldu. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte ...

7 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çarşamba günü yapılan çekilişte 1 milyon 180 bin liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 7 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu.

7 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 10 - 11 - 13 - 31 - 46

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