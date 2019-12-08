Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira ceza Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç'a, 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı.

K ayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç'a, 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik ceza tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç, cezanın ineğine yazıldığını gördü.



Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç'a, 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik ceza tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç, cezanın ineğine yazıldığını gördü. TÜM MANŞETLER