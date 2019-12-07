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  • 08.12.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 06:51

Meteoroloji saat verip uyardı! Dışarı çıkacaklar dikkat

“Bugün hava nasıl olacak” sorusu hafta sonu planı yapan vatandaşların en büyük merakıyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'de, Marmara'nın batısı ve 'nun doğusunda saat 12.00 ila 18.00 arasında sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! Dışarı çıkacaklar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATI VE İÇ ANADOLU'DA ARTIYOR
Bugün sabah saatlerinde, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak.

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