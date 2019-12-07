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  • 08.12.2019 06:36
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 06:36

'da kontrolden çıkan otomobil na çarptı!

'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, cadde üzerinde görev amaçlı park halinde bulunan na çarpması sonucu, 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Polis, yla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı!

, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen M.A. idaresindeki 60 HZ 030 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, görev amaçlı cadde üzerinde park halinde bulunan na çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı levhasını çarpıp dururken, polis aracı da kaldırıma savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü M.A. ve 2 polis memuru, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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