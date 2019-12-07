Bu kavanozun içinde 5 milyon dolar var!

İstanbul'dan Osmaniye'ye getirilen ve uçak, roket malzemesi, cam, plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan 475 gram ağırlığında ki Selenyum 74 isimli nükleer madde ile yakalanan S.C. ve İ.B. adlı iki kişi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.