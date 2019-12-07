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  • 07.12.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 17:00

Bu kavanozun içinde 5 milyon dolar var!

’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 475 gram ağırlığında 74 adlı nükleer madde ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Osmaniye'ye getirilen ve uçak, roket malzemesi, cam, plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan 475 gram ağırlığında ki Selenyum 74 isimli nükleer madde ile yakalanan S.C. ve İ.B. adlı iki kişi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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