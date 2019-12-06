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’da 9 yıl önce boğularak ölen adamın köpeği, hala sahilden ayrılmıyor.

Kırım'ın şehrinde bir adam, 9 yıl önce denizde boğularak hayatını kaybetti. Acı olaya tanık olan köpek, o günden beri adeta sahile demirledi. halkı, bölgeden hiç ayrılmayan can dostuna 'Muhtar' ismini verdi. Rus sokak sanatçısı de sürekli köpekle ilgilendi. de köpeğe gösterdi. 14 yaşına gelen hayvan, "Yalta'nın muhtarı" olarak da yer etti.

Sadık dost
Kırım'ın şehrinde bir adam, 9 yıl önce denizde boğularak hayatını kaybetti. Acı olaya tanık olan köpek, o günden beri adeta sahile demirledi. halkı, bölgeden hiç ayrılmayan can dostuna 'Muhtar' ismini verdi.



Rus sokak sanatçısı de sürekli köpekle ilgilendi. de köpeğe gösterdi. 14 yaşına gelen hayvan, "Yalta'nın muhtarı" olarak da yer etti.

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