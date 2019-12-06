Kırım'ın Yalta şehrinde bir adam, 9 yıl önce denizde boğularak hayatını kaybetti. Acı olaya tanık olan köpek, o günden beri adeta sahile demirledi. Kırım Tatar halkı, bölgeden hiç ayrılmayan can dostuna 'Muhtar' ismini verdi.
Rus sokak sanatçısı Viktor Malinovskiy de sürekli köpekle ilgilendi. Turistler de köpeğe büyük ilgi gösterdi. 14 yaşına gelen hayvan, "Yalta'nın muhtarı" olarak sosyal medyada da yer etti.
Rus sokak sanatçısı Viktor Malinovskiy de sürekli köpekle ilgilendi. Turistler de köpeğe büyük ilgi gösterdi. 14 yaşına gelen hayvan, "Yalta'nın muhtarı" olarak sosyal medyada da yer etti.
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