Uçan daire! Bu güvercinlerin fiyatı dudak uçuklatıyor...

Antalya'da, düzenlenen Şebap Güvercin Festivali'nde 225 güvercin, 32 hakem tarafından değerlendirildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinler arasındaki milimetrik detaylar büyük fiyat farklarını oluşturuyor. Fiyat aralığı ise 5- 200 bin arasında değişiyor. Mustafa Kale, Şebap güvercinlerinin dünyada ilgi gördüğünü söyledi.
- Yaşam
- 06.12.2019
- Gazete
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