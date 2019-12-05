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Taş üstünde taş kalmayacak! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu...

Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 yılı ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösteririyor... Ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu. İşte o kehanetler...

05.12.2019 22:58 - Son Güncelleme: 05.12.2019 22:58
Taş üstünde taş kalmayacak! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu...

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor.

Taş üstünde taş kalmayacak! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu...

BABA VANGA'NIN 2020 YILINA DAİR ÖNGÖRÜLERİ

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek! Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi lazım.

Taş üstünde taş kalmayacak! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu...

Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek.

Taş üstünde taş kalmayacak! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu...

Avrupa'nın bütünlüğü sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek.

Taş üstünde taş kalmayacak! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu...

Trenler güneş ışığı ile çalışmaya başlayacak.

Petrol popülerliğini kaybedecek ve dünya biraz da olsa huzura erecek.

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