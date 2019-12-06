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21.5 milyon devretti

6 kez devreden 'da 21 milyon 537 bin 164 lira haftaya yapılacak çekilişe eklendi. 5 bilenler 11.814, 4 bilenler 197, 3 bilenler ise 15 lira 35 kuruş alacak. Dev ikramiyenin haftaya 25 milyonu bulması bekleniyor.

21.5 milyon devretti
6 kez devreden 'da 21 milyon 537 bin 164 lira haftaya yapılacak çekilişe eklendi. 5 bilenler 11.814, 4 bilenler 197, 3 bilenler ise 15 lira 35 kuruş alacak. Dev ikramiyenin haftaya 25 milyonu bulması bekleniyor.

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25 MİLYONA NELER ALINIR

1 milyondan 25 adet lüks daire

500 bin liradan 50 spor otomobil

1 milyondan 25 lüks yat

13 bin 615 tane Cumhuriyet altı




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