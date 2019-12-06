Kayseri ve Kastamonu, pastırmayı paylaşamadı. Şimdi de cağ kebabı tartışması çıktı. Artvin, Erzurum'la özdeşleşen bu tadın kendilerine ait olduğunu açıkladı. Dadaşlar çıldırdı: Ne diyirsen!.. Kayseri ve Kastamonu, pastırmayı paylaşamadı. Şimdi de cağ kebabı tartışması çıktı. Artvin, Erzurum'la özdeşleşen bu tadın kendilerine ait olduğunu açıkladı. Dadaşlar çıldırdı: Ne diyirsen!..
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