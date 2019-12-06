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- pastırma savaşından sonra - cağ kebap kapışması

ve , pastırmayı paylaşamadı. Şimdi de cağ kebabı tartışması çıktı. , 'la özdeşleşen bu tadın kendilerine ait olduğunu açıkladı. Dadaşlar çıldırdı: Ne diyirsen!..

Tartışa'cağ'ız
ve , pastırmayı paylaşamadı. Şimdi de cağ kebabı tartışması çıktı. , 'la özdeşleşen bu tadın kendilerine ait olduğunu açıkladı. Dadaşlar çıldırdı: Ne diyirsen!..

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