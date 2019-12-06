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'da 'nin önünden geçerken havaya ateş açan maganda tutuklandı

’da şehir magandası, adliyenin önünden geçerken havaya ateş açtı.‘Herkes akıllı olacak’ diye bağırdı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile ' bulundurma' suçlarından tutuklandı.

Havaya ateş eden maganda tutuklandı. Olay geçtiğimiz günlerde 'da yaşandı. Emrullah Kılıç, adliyenin önünden otomobiliyle geçerken silahla havaya ateş etti. Yanındaki kadına 'Herkes akıllı olacak Çağlayan Adliyesi'ni çek' diye bağırdı.



Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklandı.

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