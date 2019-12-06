Havaya ateş eden maganda tutuklandı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. Emrullah Kılıç, adliyenin önünden otomobiliyle geçerken silahla havaya ateş etti. Yanındaki kadına 'Herkes akıllı olacak Çağlayan Adliyesi'ni çek' diye bağırdı.
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklandı.
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