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Çocuk katil! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı arkadaşını öldürdü

'te M. (14) ile (17), arasında 'da kavga çıktı. Salih M. Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli yakalandı. Şahin Aslan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çocuk katil!
Gaziantep'te Salih M. (14) ile Şahin Aslan (17), arasında 'da kavga çıktı. M. Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli yakalandı.



, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.

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