Çocuk katil! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te Salih M. (14) ile Şahin Aslan (17), arasında 28 Kasım'da kavga çıktı. Salih M. Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli yakalandı.
Şahin Aslan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şahin Aslan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.
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