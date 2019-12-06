Ayıplı otomobile iade kararı

İ zmir 1. Tüketici Mahkemesi, bir tüketicinin açtığı davada, motor arızası veren otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Torbalı ilçesinde yaşayan Fatih Ünlü, 2017'de satın aldığı lüks otomobili motor arızası nedeniyle servise götürdü. Yetkili serviste 30-40 bin liralık bir parça değişimi yapılması gerektiğini öğrenen Ünlü, bunun yapılmasını istemedi. Fakat servis parça değişimi yaptı. Ancak otomobil bir süre sonra aynı arızayı verdi. Yerel mahkeme otomobilin yenisiyle değişmesine karar verdi, konu temyize gitti.