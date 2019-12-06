Bugünkü
Takvim

Ameliyatı riskli görülen 94 yaşındaki Mehmet Dede, hayata tutundu

'da emekli çiftçi (94), kalbindeki delik nedeniyle gittiği doktorlardan 'Yaşlısın, ameliyatı kaldıramazsın' cevabını aldı. Ancak Medicalpark'ta . yaşlı hastayı "Şemsiye yöntemiyle" hayata bağladı. Yarım saatlik bir operasyonla kalbindeki delik kapatılan Avcı, "Yeniden doğdum" dedi.

Bu kalp seni unutmaz
Antalya'da emekli çiftçi Mehmet Avcı (94), kalbindeki delik nedeniyle gittiği doktorlardan 'Yaşlısın, ameliyatı kaldıramazsın' cevabını aldı. Ancak Medicalpark'ta . yaşlı hastayı "Şemsiye yöntemiyle" hayata bağladı. Yarım saatlik bir operasyonla kalbindeki delik kapatılan Avcı, "Yeniden doğdum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAmeliyatı riskli görülen 94 yaşındaki Mehmet Dede, hayata tutundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri