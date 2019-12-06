Ameliyatı riskli görülen 94 yaşındaki Mehmet Dede, hayata tutundu

Antalya'da emekli çiftçi Mehmet Avcı (94), kalbindeki delik nedeniyle gittiği doktorlardan 'Yaşlısın, ameliyatı kaldıramazsın' cevabını aldı. Ancak Medicalpark'ta Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş yaşlı hastayı "Şemsiye yöntemiyle" hayata bağladı. Yarım saatlik bir operasyonla kalbindeki delik kapatılan Avcı, "Yeniden doğdum" dedi.
- Yaşam
- 06.12.2019
- Gazete
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