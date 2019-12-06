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3 mucitler listesinde

3 mucitler listesinde... Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.

3 Türk mucitler listesinde
ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 de yer aldı. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Üren, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ile Massachusetts Hastanesi Harris Ortopedi Laboratuvarı Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Ebru Oral, araştırmaları nedeniyle akademinin 'Oscar'ı olarak da bilinen NAI 2019 akademisyenler listesine seçildi. Prof. Üren, "Kemik ve kas kanseri üzerine çalışıyoruz" dedi. Prof. Özkan, yeşil teknoloji ve iklim değişikliği üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle NAI listesine seçilirken; Doç. Oral da eklem protezleri buluşlarıyla listeye girdi.








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