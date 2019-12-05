Mersin'de 15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Z.G.K., bir şahıs tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunca cinsel istismara uğradığını söyledi. Arkadaşının annesinden 'Beni kurtarın' diye yardım istediğini, sinyalden yerini tespit eden polis tarafından kurtarıldığını anlattı. Talihsiz kız, sapığın kendisini Özgecan Aslan'ın yaşadıklarıyla korkuttuğunu belirtti.
- Yaşam
- 05.12.2019
- Gazete
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