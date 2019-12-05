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Yer: ... ’ı anlatarak korkutup 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar

'de 15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Z.G.K., bir şahıs tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunca cinsel istismara uğradığını söyledi. Arkadaşının annesinden 'Beni kurtarın' diye yardım istediğini, sinyalden yerini tespit eden polis tarafından kurtarıldığını anlattı. Talihsiz kız, sapığın kendisini 'ın yaşadıklarıyla korkuttuğunu belirtti.

Tecavüz dehşeti
Mersin'de 15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Z.G.K., bir şahıs tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunca cinsel istismara uğradığını söyledi. Arkadaşının annesinden 'Beni kurtarın' diye yardım istediğini, sinyalden yerini tespit eden polis tarafından kurtarıldığını anlattı. Talihsiz kız, sapığın kendisini 'ın yaşadıklarıyla korkuttuğunu belirtti.

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