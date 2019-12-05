Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü'ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan 35 yaşındaki Dr. Güneş Günay Sezer, dün binanın 5. katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Sezer'i yerde gören öğrenciler ve diğer çalışanlar, gördüklerine inanamadı. İhbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğretim görevlisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi morga kaldırılan Sezer'in mesai arkadaşları ve öğrencileri, ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Akademik hayatında birçok ödül alan öğretim görevlisinin neden intihar ettiği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sezer, birçok ödüle sahip başarılı bir akademisyendi.
Sezer, birçok ödüle sahip başarılı bir akademisyendi.
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