Sayısal Loto 1.1 milyon devretti 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 180 bin 500 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 296 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak...

6 bilen çıkmayınca 1 milyon 180 bin 500 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 296 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.



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