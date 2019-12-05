Sayısal Loto 1.1 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 1 milyon 180 bin 500 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 296 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak... 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 180 bin 500 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 296 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak. 4-5-9-19-32-39
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