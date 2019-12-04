Nevşehir, Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe için MEB açıklaması var mı?

Türkiye'nin pek çok ilinde kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Nevşehir, Erzincan ve Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak.

NEVŞEHİR, ERZİNCAN VE ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak. Nevşehir, Erzincan ve Erzurum'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.