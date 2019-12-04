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  • 04.12.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 21:59

4 Aralık Sayısal Topu sonuçları sorgulama: çekiliş sonuçları duyuruldu!

30 Kasım Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde 2 milyon 31 bin liralık ikramiyeyi Denizli'deki bir talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi bir kişinin kazanmasının ardından on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte 4 Aralık Çarşamba ...

4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekişlerde 2 milyon 31 bin liralık ikramiye Denizli'ye gitti. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte kazanan numaralar listesi...

4 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 4 - 5 - 9 - 19 - 32 - 39

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