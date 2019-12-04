4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekişlerde 2 milyon 31 bin liralık ikramiye Denizli'ye gitti. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte kazanan numaralar listesi...

4 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 4 - 5 - 9 - 19 - 32 - 39