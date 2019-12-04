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Okulda skandal! Derste sigara içti...

Ankara'da bir okulda İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatmaya çalışırken, bir öğrenci de pencere kenarında sigara içti. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti. Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan görüntüler, önceki gece sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki toplayan görüntünün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Okulda skandal
Ankara'da bir okulda İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatmaya çalışırken, bir öğrenci de pencere kenarında sigara içti. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti. Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan görüntüler, önceki gece sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki toplayan görüntünün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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