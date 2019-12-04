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'da kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu

'da komşular arasında yaşanan kavga üzerine ihbar yapıldı. Olay yerine polis memurlarından geldi. Yaşanan arbede sırasında apartman sakinlerinden Murat D, polisten tabancasını aldı. Özdemir'i başından vurdu. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. D. gözaltına alındı.

Polise kurşun
Bursa'da komşular arasında yaşanan kavga üzerine ihbar yapıldı. Olay yerine polis memurlarından Alaattin Özdemir geldi. Yaşanan arbede sırasında apartman sakinlerinden Murat D, polisten tabancasını aldı. Özdemir'i başından vurdu. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



D. gözaltına alındı.

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