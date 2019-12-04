Bursa'da komşular arasında yaşanan kavga üzerine ihbar yapıldı. Olay yerine polis memurlarından Alaattin Özdemir geldi. Yaşanan arbede sırasında apartman sakinlerinden Murat D, polisten tabancasını aldı. Özdemir'i başından vurdu. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Şüpheli Murat D. gözaltına alındı.
Şüpheli Murat D. gözaltına alındı.
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