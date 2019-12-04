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Cep telefonu incelenecek!

İzmir'de 2 yıl önce Günhan Öztürk, kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü kılıçla katletti. Kızın telefonunun incelenebilmesi için üretici firmayla iletişime geçilmesine karar verildi.

Cep telefonu incelenecek!
İzmir'de 2 yıl önce Günhan Öztürk, kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü kılıçla katletti. Kızın telefonunun incelenebilmesi için üretici firmayla iletişime geçilmesine karar verildi.

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