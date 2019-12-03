Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.12.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 11:33

Son dakika: 'de halk otobüsü beton mikseriyle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

'de yolcu taşıyan bir halk otobüsü sefer sırasında beton mikseriyle çarpıştı. Kazada refüje çıkan halk otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'de halk otobüsü beton mikseriyle çarpıştı

'de halk otobüsüne beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada, refüje çıkan halk otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Kayseri'de halk otobüsü beton mikseriyle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri