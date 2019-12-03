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  • 03.12.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 11:14

'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

'de işçileri taşıyan bir servis minibüsü, tır ile çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası minibüste bulunan 4 kişi yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı

'de servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Beyköy bağlantı yolunda seyreden Tufan Ö. yönetimindeki işçileri taşıyan 81 FS 010 plakalı servis minibüsü ile Nevzat Y. idaresindeki 81 HG 133 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Öznur Yıldırım, Betül Çalışkanoğlu, Şeyma Altıntepe ve Dilek Atılmış yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 12 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Bölgede bir süre aksayan trafik, minibüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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