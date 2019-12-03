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  • 03.12.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 12:29

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Telefonu incelenecek

’de üniversite öğrencisi ’yü kılıçla öldüren ’ün “kasten öldürme” suçundan yargılandığı davada, genç kızın cep telefonu içeriğinin incelenmesine karar verildi.

Kılıçla öldürmüştü! Telefonu incelenecek

'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi kız arkadaşı 'yü (21) kılıçla öldüren 'ün (27) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, tarafların avukatlarıyla Aile, Çalışma ve Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Taraf avukatları, sanığın cep telefonu kayıtları hakkında oluşturulan bilirkişi raporuna itiraz etmezken Zülal Tütüncü'ye ait cep telefonunun içeriğine dair raporun beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Günhan Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, öldürülen Zülal Tütüncü'nün cep telefonunu incelemek üzere telefon markasının ofisiyle iletişime geçilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY
Bornova ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Evde Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günhan Öztürk hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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