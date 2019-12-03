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  • 03.12.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 12:02

'de kan donduran olay! Ceset gömerken yakalandılar

'nin Pamukkale ilçesinde, köpek çiftliğine erkek cesedi gömmeye çalışan acil tıp teknisyeni ile 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Ceset gömerken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisinde bulunan köpek çiftliğinde bir kişinin ceset gömmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin olay yerine geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

ÇUVAL İÇİNDEN CESET ÇIKTI
Bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatan ekipler, toprağa gömülmek üzere çuval içerisine konulmuş erkek cesedi buldu.

Göğüs kısmında mermi izleri olan cesedin 'a (23) ait olduğunu belirleyen ekipler, cenazeyi otopsi için Hastanesi morguna kaldırdı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU İDDİASI
zanlısı olarak gözaltına alınan ve acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen H.D'nin ilk ifadesinde, Sercan Yıldırım ile geçen cumartesi akşam saatlerinde çiftlikte buluştuğunu ve aralarında çıkan tartışma sonucu maktulün göğsünden vurulduğunu öne sürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Bu arada zanlının yardım aldığını iddia ettiği şüpheliler S.Ç, S.Ş. ve T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı iki otomobil ise incelenmek üzere emniyetin bahçesine götürüldü.



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