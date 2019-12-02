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  • 02.12.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 18:00

Ehliyet ve için son gün ne zaman? Ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınıyor?

Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar ve son tarihler vatandaşlarla paylaşılmıştı. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle "Ehliyet ve için son gün ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?

Ehliyet ve kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet değiştirme işlemi, vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun araştırılan konular arasında bulunuyor. Ehliyet ve kimlik değiştirmede son gün hakkında detaylı bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Son dönemlere kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır? İşte cevabı...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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