Ehliyet ve kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet değiştirme işlemi, vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun araştırılan konular arasında bulunuyor. Ehliyet ve kimlik değiştirmede son gün hakkında detaylı bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Son dönemlere kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır? İşte cevabı...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.