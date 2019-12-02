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  • 02.12.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:49

'de operasyonu!

’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Denizli'de FETÖ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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