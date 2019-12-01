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  • 01.12.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 14:49

Son dakika: Hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Son dakika haberine göre Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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