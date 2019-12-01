Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evinde 217 akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 60 bin 163 lira ceza verildi.
Yaklaşık 20 gün önce Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.
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