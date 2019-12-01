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  • 01.12.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 13:57

'de bir evin katında tam 217 tane akrep bulundu!

’de bir evin unda tam 217 tane akrep bulundu. Ev sahibi , evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunurken ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 60 bin 163 lira ceza uygulandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evinde 217 akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 60 bin 163 lira ceza verildi.

Yaklaşık 20 gün önce Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

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