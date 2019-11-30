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  • 30.11.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 08:41

'da kaybolmuştu! li kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

'da yaklaşık 2 aydır kayıp olan li kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının cesedine ulaşan polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da kaybolmuştu! Öldürüldüğü ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, 'da bir ithalat firmasında çalışan Halk Cumhuriyeti vatandaşı (31), 2 Ekim'de kendisi gibi Çin vatandaşı olan erkek arkadaşını arayarak yaptığını söyledi. İddiaya göre telefon görüşmesi bir anda kesildi ve bir daha Çinli kadına ulaşılamadı.

KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Lisha Yu'nun lokantacı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lisha Yu'nun kaza yaptığı yer ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Polis, yapılan incelemeler sonucu Çinli kadının kaçırıldığını tespit etti.

BAHÇEDE CESEDİ BULUNDU
Bilecik'te bir çiftlik evine düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan incelemede ise Lisha Yu'nun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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