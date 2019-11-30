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  • 30.11.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 08:44

polisinden dev uygulama! Kuş uçurtmadılar

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde "" uygulaması yapıldı. Durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ‘Chaco' arama yaptı.

İstanbul polisinden dev uygulama! Kuş uçurtmadılar

Helikopter destekli yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle Özel Harekat Polisleri, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de katıldı.




Gece saatlerine kadar devam eden uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) yanı sıra, el çantaları, valizler ve araçlar da didik didik arandı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği 'Chaco' arama yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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