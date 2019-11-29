6 bilen çıkmayınca 17 milyon 520 bin 125 lira devretti. 5 bilenler 9 bin 978'er lira, 4 bilenler 171'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. Büyük ikramiyenin haftaya 20 milyonu geçmesi bekleniyor.
3-8-27-38-46-47
NELER ALINIR?
1 milyon liradan 20 adet lüks rezidans dairesi
500 bin liradan 40 otomobil
1 milyon liradan lüks yat
3-8-27-38-46-47
NELER ALINIR?
1 milyon liradan 20 adet lüks rezidans dairesi
500 bin liradan 40 otomobil
1 milyon liradan lüks yat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.