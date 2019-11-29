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17.5 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 17 milyon 520 bin 125 lira devretti. 5 bilenler 9 bin 978'er lira, 4 bilenler 171'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. haftaya 20 milyonu geçmesi bekleniyor.

17.5 mılyon devrettı
6 bilen çıkmayınca 17 milyon 520 bin 125 lira devretti. 5 bilenler 9 bin 978'er lira, 4 bilenler 171'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. haftaya 20 milyonu geçmesi bekleniyor.

3-8-27-38-46-47

NELER ALINIR?

1 milyon liradan 20 adet lüks rezidans dairesi

500 bin liradan 40 otomobil

1 milyon liradan lüks yat

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