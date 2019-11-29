Antalyalı Nil Göksel (8), Viyana'daki Edelweiss Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. Gelecek yıl Haziran ayında da New York'ta konser vereceği bildirildi. Antalyalı Nil Göksel (8), Viyana'daki Edelweiss Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. Gelecek yıl Haziran ayında da New York'ta konser vereceği bildirildi.
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