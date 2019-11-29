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Nil Göksel, Viyana'daki 'nda birinci oldu

(8), Viyana'daki 'nda birinciliği elde etti. Gelecek yıl Haziran ayında da 'ta konser vereceği bildirildi.

Altın kız Nil
Antalyalı Nil Göksel (8), Viyana'daki Edelweiss Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. Gelecek yıl Haziran ayında da 'ta konser vereceği bildirildi.

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