Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu... Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi 80 milyon lira olacak. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 liradan satılacak. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi 80 milyon lira olacak. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 liradan satılacak. 80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.