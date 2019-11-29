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'nun yılbaşı si 80 milyon lira

yılbaşı tutarı belli oldu... Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi 80 milyon lira olacak. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 liradan satılacak.

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