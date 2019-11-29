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  • 29.11.2019 08:29
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 08:29

Esenler'de alev alev yandı!

Son dakika haberine göre Esenler'de Atışaalanı sapağı mevkiinde bir yol üzerinde yandı. Yolcular araçtan inerek son anda canlarını kurtardı. nedeni ise henüz belirlenemedi.

Esenler'de servis aracı alev alev yandı!

nın cayır cayır yandığı görüntüler az önce Esenler'de çekildi. Servis bekleyen başka bir vatandaşın çektiği görüntülerde servis aracının cayır cayır yandığı görünüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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