Esenler'de servis aracı alev alev yandı!

Servis aracının cayır cayır yandığı görüntüler az önce Esenler'de çekildi. Servis bekleyen başka bir vatandaşın çektiği görüntülerde servis aracının cayır cayır yandığı görünüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Servis aracının cayır cayır yandığı görüntüler az önce Esenler'de çekildi. Servis bekleyen başka bir vatandaşın çektiği görüntülerde servis aracının cayır cayır yandığı görünüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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