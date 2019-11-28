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  • 29.11.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 07:11

ve 'dan sefer iptali!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle  Deniz Otobüsleri () ve () seferlerinin bazılarını iptal ettiğini açıkladı.

İDO ve BUDO'dan sefer iptali!

(), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO DA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20

Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50

Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40

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