236 bin liraya bakıcı aranıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpekleri; Milo ve Oscar'a bakıcı bulmak için ilan verdi. Aranan şartlar ise şunlar: Köpekleri sevmek... Hayvan bakımında deneyim sahibi olmak... Ev bakımında tecrübeli olmak... Yemek yapmayı iyi bilmek...
- Yaşam
- 29.11.2019
- Gazete
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