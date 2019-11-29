236 bin liraya bakıcı aranıyor İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpekleri; Milo ve Oscar'a bakıcı bulmak için ilan verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpekleri; Milo ve Oscar'a bakıcı bulmak için ilan verdi. Aranan şartlar ise şunlar: Köpekleri sevmek... Hayvan bakımında deneyim sahibi olmak... Ev bakımında tecrübeli olmak... Yemek yapmayı iyi bilmek... TÜM MANŞETLER